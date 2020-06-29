هشام توفيق: دعوة القطاع الخاص للمشاركة فى مشروع دمج 3 شركات لنقل الركاب

قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستقوم بدمج 3 شركات للنقل البري فى شركة واحدة لنقل الركاب، لافتا الى ان الشركات هى الصعيد وشرق وغرب الدلتا، لتقديم خدمة متقدمة تنافس القطاع الخاص قال هشام توفيق، وزير، إن الوزارة ستقوم بدمج 3 شركات للنقل البري فى شركة واحدة لنقل الركاب، لافتا الى ان الشركات هى الصعيد وشرق وغرب الدلتا، لتقديم خدمة متقدمة تنافس القطاع الخاص













ولفت توفيق خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين إلى أن الوزارة ستطرح الكيان الجديد للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاع النقل لديها لتقديم خدمات تنافسية تشمل حجز التذاكر إلكترونيا، وخدمة الواى فاي للركاب









قطاع الاعمال العام الى أن التعاون مع القطاع الخاص على مستوى الطروحات الحكومية لم يعد يتوقف فقط على حصة 5% وإنما وصلت حصص الشراكة لأكثر من 30% على صعيد اخر نوة وزيرالعام الى أن التعاون مع القطاع الخاص على مستوى الطروحات الحكومية لم يعد يتوقف فقط على حصة 5% وإنما وصلت حصص الشراكة لأكثر من 30%





ولفت الى وجود هناك فرصة المشاركة مع شركة جنوب الوادي والتى تمتلك أرض في توشكي واسترددنا لها الاسبوع الماضي 75 ألف فدان بجانب 40 ألف فدان في محفظة الشركة .



