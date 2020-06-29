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اقتصاد

هشام توفيق: دعوة القطاع الخاص للمشاركة فى مشروع دمج 3 شركات لنقل الركاب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستقوم بدمج 3 شركات للنقل البري فى شركة واحدة لنقل الركاب، لافتا الى ان الشركات هى  الصعيد وشرق وغرب الدلتا، لتقديم خدمة متقدمة تنافس القطاع الخاص



ولفت توفيق خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين إلى أن الوزارة ستطرح الكيان الجديد للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاع النقل لديها لتقديم خدمات تنافسية تشمل حجز التذاكر إلكترونيا، وخدمة  الواى فاي للركاب


 على صعيد اخر نوة وزير قطاع الاعمال العام الى أن التعاون مع القطاع الخاص على مستوى الطروحات الحكومية لم يعد يتوقف فقط على حصة 5% وإنما وصلت حصص الشراكة لأكثر من 30%

ولفت الى وجود  هناك فرصة المشاركة مع شركة جنوب الوادي والتى تمتلك أرض في توشكي واسترددنا لها الاسبوع الماضي 75 ألف فدان بجانب 40 ألف فدان في محفظة الشركة .

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