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برلمان

عضو إسكان البرلمان: ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها واجب وطنى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:37 م
النائب علاء والي
النائب علاء والي
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فريدة محمد
أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب أن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة ماء واجب وطنى علينا جميعًا في الوقت الحالي الذى تواجه فيه الدولة تحديًا كبيرًا في هذا القطاع.

مؤكدًا أن الحفاظ على المياه بات ضرورة مُلحة في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر من المياه وهو أمر يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي المائي لدى المواطنين.

وأضاف " والى " أن قضية ترشيد استهلاك المياه تعتبر قضية وجود سواء على القطاعات الحكومية أو على المصانع أو على القطاع الزراعى أو فيما يتعلق بمياه الشرب بالمنازل، الأمر الذي يتطلب ضرورة البدء من الآن في الحفاظ على كل قطرة ماء وترشيد الاستهلاك وخاصة في أساليب الرى التقليدية التى تؤدى إلى انخفاض الكفاءة وهدر في المياه.

وقال النائب علاء والى إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ  على كل قطرة ماء وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه وتحقيق استغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها فى الأغراض المخصصة.

وشدد  المهندس علاء والى عضو  مجلس النواب على ضرورة تقليل الفاقد فى مياه الشرب فى جميع المجالات وترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه من أجل المصلحة العامة وتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب – توفير العدادات المنزلية – وضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك بالإضافة لتوفير مصادر بديلة لمياه الشرب من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية والتوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد ورفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية.
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