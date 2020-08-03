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برلمان

برلمانية: يجب شرح مميزات وفوائد قانون التصالح للمواطنين ومد الفترة بشروط محددة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:01 ص
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
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ماجدة بدوى
أيدت النائبة هيام حلاوة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب مطالبات المواطنين بضرورة مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة أخرى بعد المدة التى حددها القانون وتنتهي في 30 سبتمبر الجاري ، لافتة إلى أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء جاء  ضمن تعديلاته، إعطاء الحق لرئيس الوزراء في مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى إذا رأى ذلك .

واضافت عضو لجنة الإسكان فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن رئيس الوزراء يحق له مد فترة التصالح إذا رأي ضرورة لذلك ، لافتة إلى أن الجميع يعلم جيدا أن الفترة الماضية كانت لها ظروف خاصة بالعمل بسبب جائحة كورونا هذا الأمر أدي إلى تأخر بعض المواطنين فى الإقبال على التصالح.

وأشارت حلاوة ، إلى ضرورة مد فترات التصالح لمدة معينة، حتي نضمن جدية المواطنين ويجب أن يكون هناك شروط محددة ومدة محددة وأيضا ، ووضع مميزات للتصالح وشرحها للمواطنين ، بشكل بسيط يصل للمواطن العادي ، مشيرة إلى أن المواطن عندما يعرف حقيقة القانون ومميزاته وفوائدة لن يتأخر او يتكاسل عن الدفع والتصالح.

وصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ونص على انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر، أي في شهر يناير المنصرم، إلا أنه مع عدم تحقيق القانون للغرض الذي أصدر من أجله، فقد أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ونص التعديل إلى مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء على مد التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبذلك من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر، وأورد القانون ضمن تعديلاته، إعطاء الحق لرئيس الوزراء في مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى إذا رأى ذلك.
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