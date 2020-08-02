الأزمات تضرب المقاصة.. اجتماع طارئ بعد العيد لمناقشة مديونية بريزنتيشين ورواتب اللاعبين

يعقد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام اجتماعا عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك لمناقشة أزمة صرف رواتب اللاعبين والجهاز الفني.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد عودة الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم الخميس بدلا من الجمع القادم وذلك لإنشعال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.





يأتي ذلك فى ظل حالة الغضب التى تسود بين صفوف اللاعبين والجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال نظرا لعدم صرف المستحقات المالية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.





وينتظر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة عودة اللواء محمد عبدالسلام من دبي وعقد جلسة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك لمناقشة مخاطبة شركة بريزنتيشين من أجل الحصول على جزء من المستحقات المالية المتأخرة لصرف رواتب اللاعبين والجهاز الفني.





قال مصدر مطلع داخل الفريق الفيومي أن الفريق سوف يخوض مباراة ودية أمام إنبي اليوم استعدادا لعودة الدورى وسط استياء من جانب اللاعبين من عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة لدى ادارة المقاصة.



