AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأزمات تضرب المقاصة.. اجتماع طارئ بعد العيد لمناقشة مديونية بريزنتيشين ورواتب اللاعبين

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:15 م
محمد عبد السلام
محمد عبد السلام
Advertisements
القسم الرياضي
يعقد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام اجتماعا عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك لمناقشة أزمة صرف رواتب اللاعبين والجهاز الفني.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد عودة الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم الخميس بدلا من الجمع  القادم وذلك لإنشعال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.

يأتي ذلك فى ظل حالة الغضب التى تسود بين صفوف اللاعبين والجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال نظرا لعدم صرف المستحقات المالية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا. 

وينتظر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة عودة اللواء محمد عبدالسلام من دبي وعقد جلسة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك لمناقشة مخاطبة شركة بريزنتيشين من أجل الحصول على جزء من المستحقات المالية المتأخرة لصرف رواتب اللاعبين والجهاز الفني.

قال مصدر مطلع داخل الفريق الفيومي أن الفريق سوف يخوض مباراة ودية أمام إنبي اليوم استعدادا لعودة الدورى وسط استياء من جانب اللاعبين من عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة لدى ادارة المقاصة.

شدد على أن المشاكل تضرب فريق مصر المقاصة بعد انفصال شركة مصر المقاصة ومعاناة الفريق من الأزمة المالية على غرار بقية فرق الدورى الممتاز منذ بدء أزمة فيروس كورونا والتوقف الإجباري للمسابقة المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشكتاش يتواصل مع محمد النني لحل أزمة المستحقات المالية

الإنتاج الحربي يعتزم صرف الدفعة الثانية من رواتب فريق الكرة

قد يرحل قريبا .. عقد إيهاب جلال مع المقاصة ينتهي آخر الموسم

أزمة مالية عنيفة تهدد المقاصة قبل استئناف الدوري الممتاز

انفراجة مالية في المقاصة قبل استكمال مسابقة الدوري الممتاز

18 يوليو.. معسكر مغلق لـ المقاصة فى الإسماعيلية استعدادا للدوري

ترشيحاتنا

بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف

بسبب ثمرة فاكهة.. تعذيب طفل بعد تقييده وضربه في الشرقية

كيف قضى الفنانون عيد الأضحى.. شاهد

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

وفاة الفنانة سامية أمين عن عمر ناهز الـ 75 عاما

خط أحمر جديد.. مصر تعترض على تداخل النقطة رقم «8» الواردة بالإنذار الملاحي التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.. والقاهرة: لن نعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول اللحمة.. اخسر وزنك واحم نفسك من الأمراض بهذا التمرين

احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد

بدون دايت .. كوب بـ 2 جنيه يفقدك دهون البطن