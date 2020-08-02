في ذكرى الغزو العراقي للكويت.. رئيس مجلس الأمة: تعرضنا لاختبار ونجحنا فيه بامتياز

أحيا رئيس مجلس الأمة الكويتي ، مزوق الغانم ، الذكري الثلاثين للغزو العراقي للكويت موجه التحية للشعب الكويتي الذي نجح في إختبار الوطن بإمتياز حيث قال :" ككثير من شعوب الأرض عبر التاريخ، خضع الكويتيون قبل ثلاثين عامًا لاختبار الوطن ، وجودًا وكيانًا، ونجحوا فيه بامتياز، دافعين من دمهم وتضحياتهم ثمن بقاء الكويت ووجودها.





وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي في تصريحات صحفية له أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم علي الكويت هو فرصة لإسترجاع حقيقة نجاح الكويتين في إختبار الوطن ووجوده ، لافتا الي الشعب الكويتي نجح في إثبات قوة أي بلد وتحقيق شروط صموده، ليس له علاقة بحجم سكانه وكبر رقعته الجغرافية ، وإنما بإيمان هذا الشعب بقضيته واستماتته في الدفاع عن وطنه وأرضه والتمسك بشرعيته.





وقال الغانم : في الذكري الثلاثين للغزو الغاشم لا نملك إلا الوقوف اجلالًا واكبارًا واحترامًا، لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا باعز ما يملكون من أجل هذا الوطن العزيز ..





وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي أن بلاده لاتنسي من وقف معها في ذاك الاختبار الوجودي، بدءًا من الدول الخليجية وكل الدول العربية والإسلامية الذين كانوا سندا وعونا بالإضافة الي الدول الأصدقاء على حد تعبيره.



