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ديني

تكليف أسامة الجندي مديرا عاما للمساجد الحكومية بالأوقاف

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:26 م
تكليف أسامة الجندي
تكليف أسامة الجندي مدير عاما للمساجد الحكومية بالأوقاف
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محمود ضاحي
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف- قرارً وزاريًّا بتكليف الدكتور أسامة فخري الجندي – مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية- للعمل مديرًا عامًّا للمساجد الحكومية بديوان عام الوزارة، وتكليف الدكتور كمال محمد علي أبو سيف – مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر للعمل مديرًا إداريًّا لمكتب الوزير.


وقرر الوزير تكليف الشيخ محمود طه الشيمي غنيم  مدير الدعوة بأوقاف البحر الأحمر بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر وإلحاق الدكتور صبري حلمي أبو غياتي للعمل بمكتب الوزير لشئون المتابعة العلمية.


من ناحية اخرى قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان إن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثالث على التوالي، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.


وأوضح عزت أن التحصيل مازال مستمرًا من خلال شركة فوري دهب عبر الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه .

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