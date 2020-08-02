تكليف أسامة الجندي مديرا عاما للمساجد الحكومية بالأوقاف

وقرر الوزير تكليف الشيخ محمود طه الشيمي غنيم مدير الدعوة بأوقاف البحر الأحمر بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر وإلحاق الدكتور صبري حلمي أبو غياتي للعمل بمكتب الوزير لشئون المتابعة العلمية.

من ناحية اخرى قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان إن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثالث على التوالي، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.









وأوضح عزت أن التحصيل مازال مستمرًا من خلال شركة فوري دهب عبر الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه .