نادي المنصورة يجري مسحة للفريق الأول استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني

قرر مجلس إدارة نادي المنصورة إجراء مسحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم غدا الاثنين وذلك للاطمئنان علي حالة اللاعبين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد استعدادا للعودة للتدريبات بعد فترة توقف دامت اكثر من أربعة شهور بسبب انتشار جائحة كورونا.









كان الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن عودة منافسات دوري القسم الثاني يوم 20 سبتمبر القادم بعد الحصول علي الضوء الاخضر من مجلس الوزراء.









ومن المقرر أن يؤدي الفريق أول تدريباته تحت قيادة ياسر عبد الواحد المدير الفني للفريق عصر غد الاثنين بعد اجراء المسحة .









وأكد ياسر عبد الواحد أن قرار مجلس إدارة النادي بإجراء مسحة للاعبين خطوة جيدة من أجل سلامة اللاعبين وللحد من تفشي فيروس كورونا.









وقال عبد الواحد ان إجراء المسحة مبكرا جاء لمصلحة الفريق للبدء في التدريبات فورا استعدادا لاستئناف وعدم التأخر خاصة أن الوقت ضيق لاعادة تأهيل اللاعبين.









وأضاف أن هدفنا الصعود للدوري الممتاز والمباريات الخمس المتبقية تعتبر مباريات كؤوس ويجب ان نحقق الفوز فيها وسنخوضها بكل جدية.







