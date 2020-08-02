المقاصة يخسر أمام إنبي وديا.. ويواجه بيراميدز الثلاثاء

خسر فريق الكرة بنادي مصر المقاصة أمام فريق إنبي بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري.





أحرز صلاح أمين هدف المقاصة الوحيد ، فيما جاءت أهداف إنبي عن طريق أحمد علي "هاتريك" وعمرو ناصر.





وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل ضم كل من:





الحارس محمود حمدي ومحمد دسوقي ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي ومحمد توني ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأودو موسيس وصلاح أمين.





وفي شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، بهدف الإطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال منافسات الدوري.

واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الجهاز الفني يتابع اخطاء المباريات الودية لعلاجها والاستفادة منها قبل المباريات الرسمية.

واوضح هويدي أن المقاصة يخوض مباراة ودية أخرى بعد غد الثلاثاء أمام فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي.





ومن المقرر ان يستأنف المقاصة مبارياته الرسمية في الدوري بمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس المقبل باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للبطولة.



