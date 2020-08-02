AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاصة يخسر أمام إنبي وديا.. ويواجه بيراميدز الثلاثاء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:15 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
خسر فريق الكرة بنادي مصر المقاصة أمام فريق إنبي بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري.

أحرز صلاح أمين هدف المقاصة الوحيد ، فيما جاءت أهداف إنبي عن طريق أحمد علي "هاتريك" وعمرو ناصر.

وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل ضم كل من: 

الحارس محمود حمدي ومحمد دسوقي ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي ومحمد توني ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأودو موسيس وصلاح أمين. 

وفي شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، بهدف الإطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال منافسات الدوري.
واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الجهاز الفني يتابع اخطاء المباريات الودية لعلاجها والاستفادة منها قبل المباريات الرسمية.
واوضح هويدي أن  المقاصة يخوض مباراة ودية أخرى بعد غد الثلاثاء أمام فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر ان يستأنف المقاصة مبارياته الرسمية في الدوري بمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس المقبل باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للبطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى مباراة ودية مثيرة .. المقاصة يتعادل إيجابيا مع بيراميدز 2/2

طولان يطمئن على حالة لاعبي إنبي بعد التعادل أمام طنطا

المقاصة يواجه الإسماعيلي وديا في ختام المعسكر غدا.. وسلبية المسحة الخامسة

المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديا.. صور

ترشيحاتنا

القيد الاستثنائي يثير أزمة.. اتحاد الكرة يوضح موعد انتقالات لاعبي الدورى

على طريقة بوحة الصباح.. شاهد انتقام ثور هائج من الجزار

في حضور دينا الشربيني.. شاهد.. كواليس "يا بلدنا يا حلوة" لـ عمرو دياب

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي الصاعد

برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم لوكاس ريبامار مهاجم بيراميدز

البيت الأبيض: انتخابات الرئاسة تعقد في موعدها 3 نوفمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

«نضفنا الشقة ودبحنا جدي».. مسيحيين بيحتفلوا بـ عيد الأضحى