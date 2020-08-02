اجتماع طارئ بقيادة كارتيرون مع ناشئي الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين الناشئين المتواجدين في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بالإسكندرية.









يأتي هذا استعدادا لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدوري الممتاز في الشهر الحالي.





أكد كارتيرون في حديثه مع اللاعبين ثقته في قدراتهم.. مشيدا في الوقت نفسه بالمستوى الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية في التدريبات أو المباريات الودية التي خاضها الفريق.





كما أوضح المدير الفني للزمالك للاعبين الناشئين أن فرصة أي لاعب منهم قائمة للمشاركة في المباريات الرسمية بالدوري بشرط الاجتهاد والتركيز والظهور بأفضل مستوى في الفترة المقبلة.



