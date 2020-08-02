AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اجتماع طارئ بقيادة كارتيرون مع ناشئي الزمالك

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:45 م
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين الناشئين المتواجدين في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بالإسكندرية.


يأتي هذا استعدادا لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدوري الممتاز في الشهر الحالي.

 أكد كارتيرون في حديثه مع اللاعبين ثقته في قدراتهم.. مشيدا في الوقت نفسه بالمستوى الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية في التدريبات أو المباريات الودية التي خاضها الفريق.

كما أوضح المدير الفني للزمالك للاعبين الناشئين أن فرصة أي لاعب منهم قائمة للمشاركة في المباريات الرسمية بالدوري بشرط الاجتهاد والتركيز والظهور بأفضل مستوى في الفترة المقبلة. 

ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يخصص فقرة في تدريبات لاعبي الزمالك المسائية لتطبيق النواحي التكتيكية

كارتيرون لـ ناشئي الزمالك: الفرصة قادمة وعليكم الاجتهاد

ناشئو الزمالك تحت كشاف كارتيرون

كارتيرون يمنح الفريق راحة 48 ساعة

الزمالك يدخل معسكره الأخير ببرج العرب استعدادا لمواجهتى المصري والاتحاد فى الدوري

ضربة البداية الخميس.. الزمالك يستعد للمصرى فى بطولة الدورى بمعسكر مغلق وصفوف مكتملة

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: انتخابات الرئاسة تعقد في موعدها 3 نوفمبر

ساعة رضا يتصدر تريند تويتر بعد ساعات من طرحه على الإنترنت

السعودية: 1357 حالة جديدة بفيروس كورونا.. ولا إصابات بين الحجاج

حالة واحدة لدخول مواطني الدول المحظورة الكويت

كفتة وساطور.. شوف محمد رجب وبوسي شلبي بيعملوا أيه

بعد الغناء أمامه.. محمد رشاد يكشف رسالة الرئيس السيسي له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود