AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر بتفرح.. انحسار فيروس كورونا في أيام عيد الأضحى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
شهدت معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، في ايام عيد الاضحى انخفاضا ملحوظا.


وجاءت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الثلاث ايام عيد الاضحى، 726 مصاب، وبالنسبة لإعداد الوفيات 91حاله. 


وسجلت  وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد،  167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.


وأوضحت وزارة الصحة والسكان، اول أمس، الجمعة، عن تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخطت 70 ألف حالة.. الصحة تكشف تفاصيل إصابات ووفيات كورونا فى مصر

عداد كورونا فى مصر.. 74035 إصابة.. و3280 وفاة.. شفاء 20103

عداد كورونا في مصر: 77279 إصابة.. و3489 وفاة.. و21718 شفاء

الأوضاع مستقرة.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا

بشرى .. الصحة تعلن تفاصيل أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم

انخفاض كبير فى عدد الوفيات.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات كورونا اليوم

ترشيحاتنا

أحمد إبراهيم يتغزل فى طليقته أنغام.. ويكشف مفاجأة عن أغنية حالة خاصة جدا

مصرع 8 وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

خلال أيام.. مجلس النواب يحسم الجدل بشأن أزمات التصالح في مخالفات البناء

الأنباء الكويتية : الكويت ومصر.. علاقة أقوى من سجالات السوشيال ميديا

بعد فشل التعرف على البصمة الوراثية.. البحث مرة أخرى عن جثمان أخر ضحايا غرق شاطئ النخيل

كريستيانو رونالدو يزف نبأ سارا لـ يوفنتوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود