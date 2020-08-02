مصر بتفرح.. انحسار فيروس كورونا في أيام عيد الأضحى

شهدت معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، في ايام عيد الاضحى انخفاضا ملحوظا.









وجاءت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الثلاث ايام عيد الاضحى، 726 مصاب، وبالنسبة لإعداد الوفيات 91حاله.









وسجلت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.









وأوضحت وزارة الصحة والسكان، اول أمس، الجمعة، عن تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.



