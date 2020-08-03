AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حالة تأهب.. الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة زرع قنابل على الحدود مع سوريا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:10 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن إحباط قوات الاحتلال محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.

وأكد أدرعي في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "أحبطت قوات الجيش قبل قليل محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا".

وأضاف: "رصدت قوة خاصة خلية مخربين تزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياح الحدودي"، لافتا إلى أن تلك القوة بجانب طائرة عسكرية فتحت نيرانها نحو الخلية المكونة من ٤ أشخاص وأصابتهم، مشيرا إلى غدم وقوع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأشار "تبقى قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات. 

وحمل أدرعي سوريا المسؤولية عن كل عمل ينطلق من أراضيه، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تسمح بالمساس بسيادتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن جاهزيته لكل سيناريوهات الحرب مع لبنان

عملية ليست سهلة.. أول تعليق من نتنياهو بعد القصف الإسرائيلي للبنان

رويترز تكشف أسباب القصف الإسرائيلي العنيف على لبنان

بعد قصف لبنان.. اجتماع أمني طارئ في وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة نتنياهو

بيان عاجل للجيش الإسرائيلي عن هجوم حزب الله

هل تشتعل الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟.. تل أبيب تحبط محاولة تسلل للجماعة اللبنانية والأخيرة تنفي.. تعزيزات أمنية على الحدود.. نتنياهو يهدد: نصر الله يورط بيروت.. ولن نسمح لإيران بالتمركز

ترشيحاتنا

لماذا يُخلع النقاب في الحج؟.. علي جمعة يوضح الحكمة من كشف المرأة وجهها أثناء الإحرام

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود

وصل إلى 15.92 جنيه.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

ماذا يحدث حال تناولك التين الشوكي الأحمر يوميا؟

تزوجا بعد خروجهما من دار الأيتام.. طارق يقتل فاطمة بسبب شقة الزوجية

ترحيب واسع بظهور نهاوند سري بثنائية "10 الصبح" بقناة الأهلي.. وزملكاوية: بنحبك برضو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود