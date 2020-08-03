نبيل الحلفاوي يسترجع ذكرياته مع سامية أمين بعد وفاتها

نعى الفنان نبيل الحلفاوي وفاة الفنانة سامية أمين والتي توفيت أمس عن عمر يناهز الـ 75 عاما.





ونشر نبيل الحلفاوي عبر تويتر صورة للفنانة الراحلة وعلق عليها قائلا "‏أعادني خبر وفاتها إلى ذكريات أكثر من نصف قرن مضى كنا في السنة الأولى بالمعهد وكانت هي زهرة دفعة البكالوريوس..دفعة 67.. دفعة نور الشريف ومحمد وفيق.. وتزوجت من زميل دفعتها مصطفى الدمرداش،رحم الله الفنانة سامية أمين وخالص العزاء لأسرتها وأحبائها".





وتوفيت الفنانة سامية أمين عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعد صراع مع المرض.







