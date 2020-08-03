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فن

نبيل الحلفاوي يسترجع ذكرياته مع سامية أمين بعد وفاتها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:49 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
نعى الفنان نبيل الحلفاوي وفاة الفنانة سامية أمين والتي توفيت أمس عن عمر يناهز الـ 75 عاما. 

ونشر نبيل الحلفاوي عبر تويتر صورة للفنانة الراحلة وعلق عليها قائلا "‏أعادني  خبر وفاتها إلى ذكريات أكثر من نصف قرن مضى كنا في السنة الأولى بالمعهد وكانت هي زهرة دفعة البكالوريوس..دفعة 67.. دفعة نور الشريف ومحمد وفيق.. وتزوجت من زميل دفعتها مصطفى الدمرداش،رحم الله الفنانة سامية أمين وخالص العزاء لأسرتها وأحبائها".

وتوفيت الفنانة سامية أمين عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعد صراع مع المرض.


ولدت الفنانة سامية أمين فى 24 مارس 1945 بالقاهرة، وهي زوجة الفنان مصطفى الدمرداش شقيق المخرج الراحل نور الدمرداش ووالدة الممثل أحمد الدمرداش، من أبرز أعمالها "الضوء الشارد"، "حضرة المتهم أبي"، "لحظات حرجة"، بدأت التمثيل سنة 1967م واشتهرت بتقديم أدوار المرأة الصعيدية والريفية البسيطة.
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