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اقتصاد

أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 3- 8-2020

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 3- 8-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.91 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.92جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.94 جنيه للشراء 16.04 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.
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