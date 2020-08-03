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فن

إليسا: وقعت في غرام أغاني ألبومي الجديد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة إليسا، عن سعادتها وحبها لجميع أغاني البومها الجديد "صاحبة رأي" الذي طرحته منذ أيام.

قالت إليسا، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "لقد وقعت في غرام كل أغنية من أغاني البومي الجديد صاحبة رأي".

يذكر أن حققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، نجاحا كبيرا، وكسرت حاجز الـ ٣ ملايين  ونصف  مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

وأيضا: "أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

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