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محافظات

غرفة عمليات الأقصر : لم نرصد أى شكاوى طوال أيام العيد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر محسن الشامي، أن غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى خلال أيام عيد الأضحي المبارك حتى الآن.

وأكد الشامي، على أن الغرفة وفقا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تقوم بمتابعة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا، والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد، والاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات‪.


ومن جانبه أوضح السكرتير المساعد بالمحافظة ورئيس غرفة العمليات اللواء دكتور عماد ابو العزايم، أن غرفة عمليات ديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة، 

وتضم أعضاء من الطب البيطري والتموين والصحة والحماية المدنية والإسعاف, وعلى اتصال بغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات.

وأضاف أبو العزايم، أنه يتم أيضا متابعة أعمال النظافة اليومية ورفع صناديق القمامة أولا بأول، كما يتم رصد ومتابعة كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال فترة إجازة العيد.
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