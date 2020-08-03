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تعليم

التعليم تضبط 15 حالة غش وحيازة موبايل في أول أسبوع بـ امتحانات الدبلومات الفنية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:03 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
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ياسمين بدوي

شهدت امتحانات الدبلومات الفنية 2020 خلال الاسبوع الاول  ، رصد العديد من حالات الغش وحيازة المحمول ، رغم اجراءات التفتيش بالعصا الالكترونية.

 

ففي اليوم الاول من امتحانات الدبلومات الفنية ،  رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، عدد 4 حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت باستخدام  أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات (بني سويف، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.



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وفي اليوم الثاني من الامتحانات ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت، في محافظة الجيزة، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.


 

وفي ثالث أيام الامتحانات ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (2) حالة حيازة محمول بمحافظتي البحيرة ( إدارة كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط (إدارة أسيوط)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات



كما تم ضبط الطالب (ع.م) تخصص تشغيل مكني (نظام خمس سنوات) بلجنة الإسكندرية المتقدمة الفنية بمحرم بك (إدارة وسط الإسكندرية) وبحوزته أجهزة محمول وتم التحقيق معه وإحالته للشئون القانونية.


 

وفي لجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية رقم (12) إدارة شرق مدينة نصر، تم ضبط الطالب "ع .ز" أثناء امتحان مادة الرياضيات العامة (شعبة صناعة زخرفية وإعلام) بحوزته ورقة بها إجابة تخص ذات المادة الامتحانية يقوم بالغش منها،  كما عثر معه على هاتف محمول.



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كما تم ضبط عدد (4) أجهزة محمول بنفس ذات اللجنة الفرعية مع أربع طلاب وتم استدعاء العضو القانوني باللجنة وتكليفه بعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المذكورة، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وجار التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشئون القانونية

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