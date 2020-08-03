زراعة الفيوم.. إزالة فورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية

قال الاستاذ الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يواصل جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة، لتنفيذ حملاتها المكثفة لمنع وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية والتي قد تحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات أثناء الإجازات الرسمية خوفا من استغلال البعض لأيام إجازة العيد.
قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي برئاسة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وبرعاية المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي وقوات الشرطة بمركز ابشواي، بحضور العميد محمد جلال مأمور مركز ابشواي بتنفيذ إزالة بجمعية قصر بياض ابشواي.
والتعدي عبارة عن سور بالبلوك والاسمنت ٣٠×٢ ارتفاع المساحة حوالي ٦ أسهم تقريبا حوض القرم وتم عمل الإجراءات القانونية، وأيضا تم إزالة تعد بجمعية ابوجنشو حوض إدريس بناحية السنجا على مساحة ٢ قيراط عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض والاسمنت.
كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة بناحية أبو السعود وحدة محلية العدوة مساحة ٢ قيراط أسوار بلوك ٢م ، بإشراف محمد ابو القاسم رئيس وحده محليه بالعدوة والمهندس الحسين محمد حماية الأراضي بالمديرية والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية بالمركز والمهندس سيد احمد وكيل الحماية بالمركز والمهندس جمال عبد الحليم والأستاذ أحمد عيد رئيس القسم الهندسي بالوحدة.