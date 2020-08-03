قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين بالمدارس العسكرية الرياضية.. سحب الملفات من ٤ حتى ٢٧ أغسطس .. و٧ امتيازات للطالب حال قبوله

المدارس العسكرية الرياضية:





= سحب الملفات بدءا من ٤ أغسطس بمكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات





= يبدأ قبول الملفات إعتبارًا من 15 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2020





=منح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للإنضمام للمنتخبات القومية





= يتم قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الإبتدائية بدءًا من الصف الرابع والإعدادية والثانوية بكافة مراحلها الدراسية





= لا يجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو إستمراره إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة









صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيًا من البنين مرحلة الإبتدائى بدءًا من الصف الرابع والإعدادى والثانوى بكافة المراحل الدراسية ، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسى 2020/ 2021 طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.









ويبدأ سحب ملفات التقدم إعتبارًا من يوم 4 حتى 27 أغسطس 2020 من مقر المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة "الهايكستب" والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم جميع محافظات الجمهورية.









ويبدأ قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد إستيفاء كافة البيانات المطلوبة إعتبارًا من 15 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2020.









الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية:





= أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية





= يتم قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الإبتدائية بدءًا من الصف الرابع والإعدادية والثانوية بكافة مراحلها الدراسية.





= يتم قبول طلبة المرحلة الإبتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة والدراسة بنظام اليوم الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر.





= يتم قبول طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة ويتم مبيت الطالب بالمدرسة ويسمح بالإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.





= أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقًا للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم وما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.





= ألا يكون قد فصل تأديبيًا من أى مدرسة سابقة ، ولا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق بإستثناء الحاصلين على بطولات "جمهورية- دولية".





= أن يجتاز الطالب جميع الإختبارات المقررة الطبية والنفسية والعلمية والرياضية وإختبار القوام والنمط الجسمانى والتقييم العام "كشف الهيئة".





= لا يجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو إستمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها.





= في حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار إستغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم عليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الإستغناء خلال شهر من بدء الدراسة .





= أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلًا بالنسبة للمرحلة الإبتدائية "كشرط أساسى للقبول" وحصول الطالب على بطولات مستوى "منطقة – جمهورية" بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية "كشرط تفضيلى للقبول".









امتيازات المدارس العسكرية:





= توفر القوات المسلحة الدعم اللازم للمدارس العسكرية الرياضية للدراسة طبقًا لأحدث النظم العلمية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء بالإضافة لمباشرة الطلبة أثناء فترة الإستذكار الليلى.





= تساهم المدارس العسكرية الرياضية فى حصول الطالب على درجات التفوق الرياضى طبقًا لقوانين وزارة التربية والتعليم





= توفر الملابس الرياضية والتخصصية والزى الخاص بالمدارس العسكرية الرياضية أثناء التدريب والبطولات والأجازات بالمجان.





= توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقًا للمواصفات الدولية والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضى التخصصى طبقًا لمراحلهم السنية.





= توفير الأجهزة الفنية والإدارية والإستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين تحت إشراف ضباط متخصصين.





= إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الحفاظ على المستوى الرياضى للطلبة.





= تقديم الحافز المادى والمعنوى للطلبة عند تحقيقهم للبطولات الرياضية أو التفوق الدراسى ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للإنضمام للمنتخبات القومية.





الألعاب الرياضية بالمدارس العسكرية





تضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية الأوليمبية 14 لعبه والتى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب "رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو ".





وكذلك الرياضات التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولى والعالمى وتضم ألعاب "الجمباز والسلاح والدراجات والكارتية والسباحة والكونغ فو والخماسى الحديث والترايثلون".