بعد سقوط 21 قتيلا و43 مصابا.. الجيش الأفغاني يسيطر على هجوم استهدف سجن جلال آباد

أكدت وسائل إعلام أفغانية اليوم الإثنين، أن الجيش الأفغاني سيطر على الهجوم الذي استهدف سجن جلال آباد شرقي البلاد.





وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استمر نحو 17 ساعة واستهدف سجنًا بولاية ننكرهار، شرقي أفغانستان، إلى 21 قتيلا و43 مصابا.





وقال فواد أمان، متحدث وزارة الدفاع الأفغانية، إن السجن في مدينة جلال آباد أصبح تحت سيطرة قوات الأمن.





من جهته، أوضح عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم الولاية أن الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي بدأ منذ مساء الأحد، ورافقه تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين أطلقوا الأعيرة النارية من السجن ومجمع سكني مجاور.





وأضاف أن بين الضحايا مدنيين وسجناء، وعناصر من قوات الأمن وحرس السجن، مشيرًا إلى مقتل 5 من المسلحين.





وأفادت وسائل إعلام صومالية بوصول رئيس أركان الجيش الأفغاني محمد ياسين ضياء، إلى جلال آباد، لقيادة عملية السيطرة على الهجوم.





وفجر انتحاري ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي سيارة مفخخة أمام بوابة سجن جلال آباد، تبعه تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن.





ويأتي ذلك عقب إعلان الحكومة الأفغانية الإفراج عن 317 سجينا من عناصر حركة طالبان، بحلول اليوم الثالث والأخير من اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة، الموافق أمس.





وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه، في الولايات المتحدة.