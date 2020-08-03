مقترح برلماني بإلزام خريجي كليات الطب بالعمل محليا 5 سنوات قبل السفر للخارج.. نواب: وباء كورونا كشف العجز في أعداد الأطباء.. ونحتاج لقانون مكمل أو تعديل على قانون مزاولة المهنة

مقترح برلماني للقضاء على أزمة عجز الأطباء

لسد العجز.. برلمانى يؤيد مقترح إلزام خريجي كليات الطب بالعمل محليا 5 سنوات قبل السفر

نائب:

حل أزمة عجز الأطباء تتمثل فى رفع رواتبهم وحمايتهم وتحسين بيئة العمل









طالب عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة وضع ضوابط لسفر الأطباء للعمل بالخارج،عن طريق إلزام خريجي كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر.









وأكد أعضاء اللجنة أن إلزام خريجى كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر،يحتاج إلى قانون مكمل أو تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب،مشيرين إلى أن حل أزمة عجز الأطباء تتمثل فى رفع رواتبهم وحمايتهم وتحسين بيئة العمل،ومعاملتهم معاملة تليق بمهنتهم.









وطالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة السيطرة على ظاهرة سفر الأطباء للعمل بالخارج، عن طريق إلزام خريجي كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر.









وقال النائب حاتم عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن أزمة عجز الأطباء خطيرة للغاية، وظهر ذلك بوضوح في ظل أزمة فيروس كورونا.









وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يجب مواجهة أزمة عجز الأطباء بعد انتهاء فيروس كورونا، والتي أعطت دروس عديدة للمسؤولين والمواطنين.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة عليها أن تغير من أولوياتها الفترة المقبلة، وتعطي القطاع الصحي والأطقم الطبية أهمية خاصة، باعتبار أن الملف يمثل أمنا قوميا.





وقال النائب سامى المشد،أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن مقترح إلزام خريجي كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر سبق وأن تحدثنا عنه داخل لجنة الصحة بالبرلمان ، خاصة وأن الدولة تنفق على الأطباء مبالغ طائلة ، فى ظل التعليم المجانى الجامعى.









وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب ألا يتقدم الطبيب بإستقاله ولايسافر للعمل بالخارج ، إلا بعد العمل لمدة معينة داخل مصر.





وتابع أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان : من لا يلتزم من الأطباء للعمل لمدة معينة داخل مصر ، فعليه أن يدفع مصاريف تعليمه، خاصه فى ظل وجود عجز للأطباء بنسبة 50 %.





وقال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن اقتراح إلزام خريجي كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر يعتبر مقترحا وجيها، إلا أنه لا يصلح دستوريا لأن الإلزام يكون فى التجنيد.









وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إلزام خريجى كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر ، يحتاج إلى قانون مكمل أو تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن وضع شرط على خريجى كلية الطب للعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر للخارج ، سيجعل الإقبال على مهنة الطب ضعيف ، لأن كثيرين يفضلون العمل فى الداخل واخرين يفضلون العمل فى الخارج ، مشيرا إلى أن كوبا تصدر أطباء لكل دول العالم وتستثمر فى الطب.





وشدد على أن حل أزمة عجز الأطباء تتمثل فى رفع رواتبهم وحمايتهم وتحسين بيئة العمل ، ومعاملتهم معاملة تليق بمهنتهم ، مؤكدا ان هناك أطباء تسافر للعمل بالخارج ، ولا تحصل على راتب عال ، ولكنهم يتم التعامل معهم آدميا.