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فن

إعادة عرض مسلسل الأخ الكبير لـ محمد رجب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:39 م
مسلسل الاخ الكبير
مسلسل الاخ الكبير
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أحمد إبراهيم
قررت شبكة تليفزيون الحياة إعادة عرض مسلسل "الأخ الكبير" بطولة النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح اليوم. 

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.
  
وبعد نجاح مسلسل "الأخ الكبير" والصدى الكبير الذى حققه الفنان محمد رجب بالعمل، يواصل الفنان تحضيراته حاليا لمسلسل جديد ينتمى لنوعية الـ45 حلقة ويكتبه المؤلف أحمد عبد الفتاح ويخرجة اسماعيل فاروق، حيث استقر على القصة التى يناقشها فى المسلسل، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة  بعد الاستقرار على الابطال الذين يشاركونه فى المسلسل.
 
كان آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.

وشارك فى بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز.
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