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سيارات

دراسة: السيارات الحديثة أكثر عرضة للسرقة من القديمة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:01 م
السيارات الحديثة
السيارات الحديثة اكثر عرضة للسرقة من القديمة
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اشرف عطية
ليست السيارات القديمة فقط تتعرض للسرقة ، بل السيارات الحديثة ايضا تتعرض للسرقة بشكل كبير، فكلما تمتعت بمزايا اكثر اصبحت عرضة  .للسرقة اكثر 

واثبتت دراسة ان السيارات المعرضة للسرقة في بريطانيا، هي الأكثر رواجًا وتحمل أسماء علامات كبيرة، وتشمل طرازات “جولف” و”نيسان” و”فورد فوكس” و”فورد فيستا .
اما السيارات القديمة تعتبر هي الأكثر أمانًا ضد السرقة، ومن أمثلتها “فوكسهول كورسا” وذلك لعدم احتوائها على نظام التشغيل عن بعد

يعتمد اللصوص في عملية السرقة على جهازين، ويرصد أولهما الإشارات الصادرة عن مفتاح التحكم عن بعد لدى صاحب السيارة، وجهاز آخر يرسل إشارات مماثلة.


وعند تنفيذ عملية السرقة يقف اللص الأول قرب السيارة ومعه جهاز، فيما يقف اللص الثاني ومعه الجهاز الآخر بالقرب من الضحية، وحينها يتم إرسال الترددات إلى السيارة فيتم فتح أبوابها، وهكذا تتم عملية السرقة بسهولة.
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