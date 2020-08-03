الوطنية للانتخابات تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتصويت المصريين في الخارج بسباق الشيوخ

تضع الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اللمسات الأخيرة، استعدادًا لبدء تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية من خلال تجهيز وتوفير الدعم اللوجستى فى البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.





ووفقا للقانون، أنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات









وقامت الهيئة بعدة إجراءات، لتسهيل عملية تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وأهمها التصويت عبر البريد، بعدما حصل كل ناخب من المصريين بالخارج الذين سجلوا رغباتهم بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية من 25 وحتى 31 يوليو، على رقم التسجيل السري الذي سيتم استخدامه في يومي الاقتراع لسحب الأوراق الانتخابية وبطاقات إبداء الرأي من الموقع وطباعتها واختيارها مرشحيهم في دوائرهم الانتخابية، ومن ثم إرسالها بالبريد إلى مقرات السفارات المصرية في 124 دولة حول العالم.





وبحسب قرارات الهيئة، يقوم كل ناخب بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج على الموقع الرسمى للهيئة، ويسجل الناخب رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع وجميع بياناته المتعلقة بالإقامة في الخارج والبعثة التي ينتمى إليها في الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية في الداخل.





وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه بعد قيد اسم الناخب فى قاعدة البيانات، ظهر له رقم التسجيل سري ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص عليه حتى تأتى المرحلة الثانية من الاقتراع عبر البريد خلال 9 و10 أغسطس.





وأضافت الهيئة أنه ستتم إتاحة بطاقات إبداء الرأى للنظام الفردى والقائمة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الاقتراع 9 و10 أغسطس، على أن يقوم الناخب بالدخول للموقع واختيار الخانة المخصصة للمصريين فى الخارج ويدون رقم التسجيل الذى سبق وتسلمه.





ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهى ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول، فيما سيكون هناك 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة حول العالم.





ويبدأ الاقتراع في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.





وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.



