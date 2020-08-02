الوطنية للانتخابات: سداد 500 جنيه شرط الحصول على بيانات الناخبين في سباق الشيوخ

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة، عن تلقيها عدة طلبات من المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 للحصول على بيانات الناخبين في دوائرهم، حتى يتسنى الوصول لهم.









وحددت المادة 19 من قانون مجلس الشيوخ ، طرق حصول المرشحين على بيانات الناخبين، ونصت على أن يكون لكل مترشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.

















وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، بزيادة 4 آلاف لجنة عن استفتاء 2019.









كما انتهت الهيئة من توزيع 63 مليون ناخب على 14 ألفا و92 لجنة بواقع صندوق للفردى وآخر للقائمة ويشرف على كل لجنة قاض واحد، كما قررت الهيئة تحديد 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، لمتابعة العملية الانتخابية وتقديم كافة الخدمات الخاصة باللجان الفرعية وتذليل كافة العقبات أمام تلك اللجان.









وبالنسبة لعدد القضاة، فيشرف على انتخابات مجلس الشيوخ، نحو 18 الف قاض ويعاونهم 120 ألف موظف.









ويبدأ الاقتراع في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.









وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.









وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.