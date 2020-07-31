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حوادث

اليوم.. إغلاق باب تسجيل المصريين بالخارج للتصويت فى انتخابات الشيوخ

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:00 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة - جودت عيد
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الجمعة، غلق باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج، على موقعها الرسمى، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس بالخارج عبر البريد في الدول التي يتواجدون بها.

وبحسب قرارات الهيئة، حصل كل ناخب من المصريين بالخارج الذين سجلوا رغباتهم بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية من 25 وحتى 31 يوليو، على رقم التسجيل السري الذي سيتم استخدامه في يومي الاقتراع لسحب الأوراق الانتخابية وبطاقات إبداء الرأي من الموقع وطباعتها واختيارها مرشحيهم في دوائرهم الانتخابية. 


ويبدأ الاقتراع في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.

وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.

وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
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