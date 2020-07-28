بـ 5% من من عدد الناخبين.. كيف تنجح قائمة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ

اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها للمصريين بالخارج يومي 8 و9 أغسطس وفى الداخل 11 و12 من الشهر ذاته.





وأكدت الهيئة أن عدد المرشحين بعد انتهاء الطعون الانتخابية والفصل فيها، بلغ 787 مرشحا، فيما بلغت القوائم 4 في الـ 4 قطاعات التي يتم الترشح فيها وهي: «دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد - دائرة قطاع شرق الدلتا - دائرة قطاع غرب الدلتا - دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا».





ونظم قانون مجلس الشيوخ الإجراءات المترتبة على وجود قائمة وحيدة في انتخابات مجلس الشيوخ، وشرط إعلان فوزها هو حصولها علي نسبة 5% علي الأقل من عدد الناخبين.





وأما في حالة عدم حصول القائمة على نسبة الـ 5%، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.





وينشر «صدى البلد» أسماء المرشحين في القوائم الأربع للمرشحين في الانتخابات، وشملت دائرة قطاع وشمال ووسط وجنوب الصعيد ودائرة قطاع شرق الدلتا ودائرة قطاع غرب الدلتا و دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا .. والمرشحين تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر





- دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

1. وليد محمود فوزى على المليجى وشهرته وليد المليجى- أساسي - الجيزه





2. احمد محمد شرانى عيد وشهرته أحمد الشراني - أساسي الجيزه





3. فرج فتحى فرج على وشهرته فرج فتحى فرج - أساسي الجيزه





4. طارق مصطفى حسانين عبدالله وشهرته طارق تهامى - أساسي الجيزه





5. عمرو عزت محمد السيد وشهرته عمرو عزت حجاج - أساسي الجيزه





6. محمد رمضان سيد احمد وشهرته الدكتور محمد عمارة - أساسي الجيزه





7. سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وشهرته سهير عبدالسلام مرأة أساسي الجيزه





8. أمل محمد رمزى محمد منير خليل وشهرتها أمل رمزى مرأة أساسي الجيزه





9. عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر عبدالبصير وشهرته عبدالقادر الجارحى - أساسي الفيوم





10. محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوه وشهرته محمد طه عليوه - أساسي الفيوم





11. منى عبد التواب عبد اللطيف محمد حسن الخشاب وشهرتها منى الخشاب مرأة أساسي الفيوم





12. احمد حمدى ابو هشيمه عبد العزيز وشهرته احمد أبو هشيمة - أساسي بنى سويف





13. نادر يوسف نسيم هندى وشهرته نادر نسيم - أساسي بنى سويف





14. حنان عبد الحميد عبد الحفيظ ابراهيم وشهرتها حنان سليمان مرأة أساسي بنى سويف





15. عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب عبدالرازق وشهرته عبدالوهاب عبدالرازق - أساسي - المنيا





16. وحيد مصطفى على عامر وشهرته وحيد مصطفي عامر - أساسي المنيا





17. حسانين أحمد توفيق وشهرته حسانين توفيق - أساسي المنيا





18. هانىء يوسف عبدالشهيد جرجس وشهرته د.هانى عبدالشهيد - أساسي المنيا





19. رشا احمد مهدى على وشهرتها رشا المهدى مرأة أساسي المنيا





20. على محمد عبد الرحمن مهران وشهرته على مهران - أساسي اسيوط





21. مصطفى محمد سالمان حسن وشهرته مصطفى سالمان السيوطى - أساسي اسيوط





22.محمد فهمى محمد أحمد صالح وشهرته محمد فهمى صالح - أساسي اسيوط





23. هند جوزيف أمين شحاته - مرأة أساسي اسيوط





24. مؤمن محمد اسماعيل معاذ وشهرته مؤمن معاذ - أساسي الوادى الجديد





25. مدحت محمد عبد الجابر محمد المدنى وشهرته مدحت المدني - أساسي سوهاج





26.فكتور فاروق جرجس ابراهيم وشهرته فكتورفاروق المحامى - أساسي سوهاج





27. احمد جلال ابو الدهب وشهرته احمد ابو الدهب - أساسي سوهاج





28. خالد أبو الوفا محمد محمد وشهرته خالد أبو الوفا محمد محمد - أساسي سوهاج





29. رشا اسحق فهيم نصير وشهرته رشا اسحق مرأة أساسي سوهاج





30. اسامة محمد نورالدين حافظ وشهرته اسامة الهوارى - أساسي قنا





31. أحمد عبدالماجد محمد محمد وشهرته محمد عبدالماجد الاحمر - أساسي قنا





32. محمد طارق محمد محمود رسلان وشهرته طارق رسلان - أساسي قنا





33. وائل زكريا محمد الامير ابراهيم وشهرته وائل زكريا الامير ابو الشيخ - أساسي الاقصر





34. حسين عبد المجيد محمد عثمان وشهرته حسونة عبدالمجيد - أساسي اسوان





35. عبد الرحيم كمال طه محمد وشهرته عبد الرحيم حمام طه - أساسي البحر الاحمر





36. اميرة محمود فوزى على المليجى وشهرتها اميرة المليجى مرأة إحتياطي الجيزه





37. اكرم محمد شرانى عيد وشهرته اكرم محمد شرانى عيد - إحتياطي الجيزه





38. محمد حامد محمد فرج وشهرته محمد فرج - إحتياطي الجيزه





39. اميره عبدالمعبود مصطفى مصطفى وشهرتها اميرة عبدالمعبود مرأة إحتياطي الجيزه





40. نرمين مصطفى السيد محمد وشهرتها نرمين - مرأة - إحتياطي الجيزه





41. احمد حسن محمد سيد احمد وشهرته احمد حسن - إحتياطي الجيزه





42. رشا السيد جوده صالح وشهرته رشا صالح مرأة إحتياطي الجيزه





43. ساميه فاروق عبد الله علام وشهرتها ساميه فاروق مرأة – إحتياطي - - الجيزه





44. محمد ابراهيم عبد القادر عبد البصير وشهرته محمد ابراهيم الجارحى - إحتياطي الفيوم





45. مروة احمد جلال عويس عبد الحفيظ وشهرتها مروة احمد جلال عويس عبد الحفيظ مرأة إحتياطي الفيوم





46. سلوى محمد عبد الباقى احمد عباس وشهرتها سلوى عباس مرأة إحتياطي الفيوم





47. احمد مختار مصطفى قرش وشهرته احمد مختار - إحتياطي بنى سويف





48. باسم يوسف نسيم هندى وشهرته باسم يوسف - إحتياطي بنى سويف





49. غاده عبدالحميد عبدالحفيظ ابراهيم وشهرتها غادة سليمان مرأة إحتياطي بنى سويف





50. حسام الدين عبدالوهاب عبدالرازق حسن وشهرته حسام عبدالرازق - إحتياطي المنيا





51. عبد الحكيم مصطفى على عامر وشهرته عبد الحكيم عامر - إحتياطي المنيا





52. عبد الله محمد اسماعيل محمد حسانين وشهرته عبد الله حسانين - إحتياطي المنيا





53.سوزان توفيق حنا عبد الملك - مرأة إحتياطي المنيا





54. حنان احمد مهدى على وشهرتها حنان الصياد مرأة إحتياطي المنيا





55. ابو عوف محمد عبد الرحمن مهران وشهرته ابو عوف محمد ابو عوف مهران - إحتياطي اسيوط





56. اسامه زكريا احمد جمعه النادى وشهرته اسامه زكريا النادى - إحتياطي اسيوط





57. رفعت محمود محمد مسعد وشهرته رفعت محمود محمد مسعد - إحتياطي اسيوط





58. هاله جوزيف امين شحاته - مرأة إحتياطي اسيوط





59. محمد يسرى محمد اسماعيل معاذ وشهرته يسرى معاذ - إحتياطي الوادى الجديد





60.عرفات بكر عثمان محمد وشهرته عرفات بكر الهوارى - إحتياطي سوهاج





61. هانى فام مرقص القس فام وشهرته هانى فام المحامى - إحتياطي سوهاج





62. علاء الدين سليمان محمد محمد عبد الرحيم وشهرته علاء ابو الدهب - إحتياطي سوهاج





63. محمد ابو الوفا محمد محمد وشهرته محمد ابو الوفا محمد محمد - إحتياطي سوهاج





64. نيفين مكرم ميساك حبشى وشهرتها نيفين مكرم مرأة إحتياطي سوهاج





65. اشرف محمد نور الدين حافظ وشهرته اشرف الهوارى - إحتياطي قنا





66. محمد عبد الماجد محمد محمد وشهرته د /محمد الأحمر - إحتياطي قنا





67. محمد عبدالمعز درويش عمر وشهرته محمد الهمامى - إحتياطي - قنا





68. الامير زكريا محمد الامير ابراهيم وشهرته الامير زكريا الامير - إحتياطي الاقصر





69. ابراهيم الرشيدى نجم الدين مصطفى ابراهيم وشهرته ابراهيم نجم الدين النوبى - إحتياطي اسوان





70. عبيد احمد مصطفى سليمان وشهرته د/عبيد سالم – إحتياطي - البحر الاحمر.





- دائرة قطاع شرق الدلتا





1. خالد محمد سعيد حسن شحاته وشهرته لواء / خالد سعيد - أساسي الشرقية





2. احمد محمد محمود على الخطيب وشهرته احمد الخطيب - أساسي الشرقية





3. ايمن محمد حامد محمد شريف وشهرته أيمن حامد - أساسي الشرقية





4. احمد عبدالجواد محمد محمد وشهرته احمد عبدالجواد - أساسي الشرقية





5. ابراهيم محمد ابراهيم شحاته وشهرته ابراهيم شحاته - أساسي الشرقية





6. يسرا احمد فؤاد سليمان اباظه وشهرتها يسرا اباظه مرأة أساسي الشرقية





7. نيفين جورج ميخائيل الانطونى وشهرتها نيفين جورج الأنطونى مرأة أساسي الشرقية





8. محمد على عبده ابو حجازي وشهرته حمد ابو حجازى - أساسي دمياط





9. محمد احمد ماهر السباعى احمد وشهرته محمد السباعى - أساسي دمياط





10. محمد عبده صديق اللمعى وشهرته عادل عبده اللمعى- أساسي - بورسعيد





11. حماد موسى حماد موسى وشهرته حماد موسى حماد - أساسي - الاسماعيلية





12. فيبى فوزى جرجس فلمون وشهرتها فيبى فوزى – مرأة – أساسي الاسماعيلية





13. احمد صبيح محمد خشانه وشهرته احمد خشانه - أساسي السويس





14. جيفارا محمد احمد الجافى وشهرته جيفارا محمد الجافى - أساسي جنوب سيناء





15. فايز ابراهيم محمد احمد وشهرته فايز ابو حرب - أساسي شمال سيناء





16. مدحت حسن احمد مصطفى محمد شهاب وشهرته مدحت شهاب - إحتياطي الشرقية





17. ناصر عبدالغنى ديب عبدالغنى وشهرته ناصر الديب - إحتياطي الشرقية





18. اشرف محمد حامد شريف وشهرته اشرف حامد - إحتياطي الشرقية





19. ايمن السيد محمد عبدالمقصود وشهرته د / ايمن عبدالمقصود - إحتياطي الشرقية





20. كامل محمد ابراهيم شحاته وشهرته كامل شحاته - إحتياطي الشرقية





21. يمنى أحمد فؤاد سليمان أباظه وشهرتها يمنى أباظه مرأة إحتياطي الشرقية





22. منال منير حلمى سليمان - مرأة إحتياطي الشرقية





23. سامح حسن عاشور غراب - - إحتياطي دمياط





24. حازم ابراهيم حسن ابراهيم وشهرته حازم ضيف - إحتياطي دمياط





25. محمد السيد على حسن - إحتياطي بورسعيد





26. موسى فتحى موسى حماد وشهرته رامى حماد - إحتياطي الاسماعيلية





27. سناء ملك اندراوس حبشى وشهرته سناء اندراوس - مرأة - إحتياطي الاسماعيلية





28. احمد فضل احمد زايد وشهرته احمد فضل - إحتياطي السويس





29. تامر كمال محمد فريد عبدالرحمن وشهرته الدكتور تامر كمال - إحتياطي جنوب سيناء





30. ايمن ابراهيم محمد احمد وشهرته ايمن ابو حرب - إحتياطي شمال سيناء





- دائرة قطاع غرب الدلتا





1. محمد رشاد عثمان محمد قاسم وشهرته محمد رشاد عثمان - أساسي الاسكندرية





2. محمد صبرى محمد أبو ابراهيم وشهرته محمد صبرى أبو ابراهيم - أساسي الاسكندرية





3. ايهاب محمد محمود عبدالجواد ابوكليله وشهرته إيهاب أبو كليلة - أساسي الاسكندرية





4. احمد شعبان حسين السيد وشهرته احمد شعبان - أساسي الاسكندرية





5. باهر محمد امين غازى وشهرته باهر محمد أمين - أساسي الاسكندرية





6. هند محمد ممدوح حنفي وشهرته هند حنفي مرأة أساسي الاسكندرية





7. دينا محمد نبيل محمد فتوح هلالى وشهرته دينا محمد نبيل هلالى مرأة أساسي الاسكندرية





8. محمد وجيه عبدالله محمد خالد وشهرته محمد وجيه خالد - أساسي البحيرة





9. وليد محمود ابراهيم الشرمه وشهرته وليد الشرمه - أساسي البحيرة





10. محمد اشرف محمود حلمى الصيرفى وشهرته أشرف الصيرفى - أساسي البحيرة





11. سمير السيد احمد قاسم