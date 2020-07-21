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حوادث

الوطنية للانتخابات تعلن آليات تصويت المصريين بالخارج ولأول مرة السماح بالتصويت عبر البريد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:20 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة - جودت عيد:
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي 9 و10 أغسطس الجاري لمشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وفي حالة الإعادة سيكون في الفترة من 6 سبتمبر حتى 7 سبتمبر، وفقًا للتوقيت المحلي للبعثة التي سيجري بها الانتخابات. 

يشار إلى أنه للمرة الأولى يُسمح بالتصويت عبر البريد للمصريين بالخارج؛ تسهيلًا على الناخبين في ظل الأزمة التي يشهدها العالم، وسعيًا للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أنه يتعين على كل ناخب مقيم بالخارج تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها محل إقامته بالخارج من خلال الموقع الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg.

وفى ضوء صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر فى انتخابات مجلس الشيوخ، تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين المقيمين فى الخارج إلى تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية، اعتبارًا من السبت الموافق 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو 2020.

وسوف يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيدًا لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمى للهيئة خلال يومى الانتخاب بالخارج (الأحد 9 والاثنين 10 أغسطس) لإرساله بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس.

واتخذت الهيئة الوطنية قرارها بإجراء التصويت فى الخارج من خلال البريد السريع أخذًا فى الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المتخذة فى غالبية الدول والتى من شأنها أن تعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا.

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