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حوادث

الوطنية للانتخابات: الانتهاء من توزيع 63 مليون ناخب على 17 ألف لجنة فرعية في انتخابات الشيوخ.. قريبًا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:26 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة – جودت عيد:
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة، عن اقترابها من الانتهاء من توزيع الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ على اللجان الفرعية، بزيادة 4 آلاف لجنة عن استفتاء 2019.


وأعلنت الهيئة عن قرب الانتهاء من توزيع 63 مليون ناخب على 17 ألف لجنة بدلا من 13 ألفا و919، بواقع صندوق للفردى وآخر للقائمة ويشرف على كل لجنة قاض واحد، كما قررت الهيئة تحديد 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، لمتابعة عملية انتخابات مجلس الشيوخ وتقديم كافة الخدمات الخاصة باللجان الفرعية وتذليل كافة العقبات أمام تلك اللجان.




وبالنسبة لعدد القضاة، فيشرف على انتخابات مجلس الشيوخ، نحو 18 الف قاض ويعاونهم 120 ألف موظف.


ويبدأ الاقتراع في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.


وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.


وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
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