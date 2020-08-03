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تعليم

مصطفى مشرفة .. أبرز خريجي تربية عين شمس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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حسام الفقي

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن الكلية تتيح لك الفرصة أن تشكل حياة طلابك ويكون لك تأثيرا كبيرا على مستقبلهم ولذا فإن كلية التربية بجامعة عين شمس تقدم مجموعة من البرامج والتي من شأنها أن تساعدك على إعداد جيلا من الطلاب لديهم حبا ورغبة في التعلم.


وأضاف عميد كلية تربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنصح أبنائنا الطلاب بأن يبنوا اختياراتهم على أسس واقعية قبل الشروع في ترتيب الرغبات في التنسيق الداخلي بالكلية مثال الميول والاهتمامات واحتياجات المجتمع وسوق العمل ومجموع مادة أو مواد التخصص فضلًا عن الجوانب الشخصية الأخرى التي تؤثر في دافعية الإنجاز وأقول لمن تتحقق رغبته الثالثة مثلًا  ان يضع في اعتباره مقولة "إن لم تعمل ماتحب فحب ماتعمل" وكذلك رسالة التعليم السامية وقدسيتها بصرف النظر عن أي رؤية سلبية وآراء محبطة قد يتعرض لها  وسيكون النجاح والتفوق حليفه .


وأشار الدكتور ماجد ان الكلية خرجت الكثير من المشاهير من خريجي كلية التربية   ويحضرني على سبيل المثال "وليس الحصر" من العلماء د/ مصطفى مشرفة  ومن الفنانين  كمال الشناوي  عندما كانت كلية التربية بمسماها القديم "معهد التربية العالي للمعلمين" وبمسماها الحالي تخرج منها كثير من الفنانين منهم بحسب ماتسعفني به الذاكرة: آثار الحكيم  ودينا محسن.


وتابع ابو العيين ان الكلية تضم سبعة عشر قسما متخصصًا في ثلاثة مجالات: أولها العلمي فيه أربعة أقسام هي الرياضيات والكيمياء والفيزياء والعلوم البيولوجية والجيولوجية، والمجال الثاني هو الأدبي وبه سبعة أقسام هي اللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية، والجغرافيا والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع.

 


وأضاف أن المجال الثالث هو المجال التربوي ويتضمن ستة أقسام منها إثنان تقبل طلاب الدرجة الجامعية الأولى وهما قسمي علم النفس التربوي وقسم التربية الخاصة بينما هناك أربعة أقسام تربوية أخرى تقتصر على منح الشهادات والدرجات بالدراسات العليا وهي أقسام أصول التربية، والتربية المقارنة والإدارة التعليمية، والمناهج وطرق التدريس، والصحة النفسية والإرشاد النفسي



وأكد ابو العينين ان الطلاب يقبلون بوجه عام على أقسام معينة منها أقسام اللغات والتربية الخاصة وغيرها، متوقعا أن تتقارب نسب أعداد المقبولين من الطلاب الجدد هذا العام مع أعداد الطلاب في العام الماضي

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