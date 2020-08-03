المصريون يبهرون العالم.. شاهد| دعوة فرح مصنوعة من الكمامة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لدعوى حفل زفاف مكتوبة علي كمامة طبية كنوع من الاختلاف والتميز في ظل ما شهدته دول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد وارتداء جميع المواطنين للكمامة.

وظهر في الصور مجموعة من الكمامات مطوية للداخل وعند فتحها تجد دعوة حضور حفل زفاف مكتوبة باللون الأسود حتي يتمكن المدعوون من قراءتها علي الأرضية البيضاء للكمامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن إن من يوم 27 يونيو، سيتم إعادة فتح المطاعم والمقاهى والنوادى الرياضية ومراكز الشباب، منوها إلى أن المقاهى والمطاعم تبدأ بنسبة 25% من طاقة استيعابها.









وأضاف "مدبولى"، في خلال كلمته أن المنشأة إذا كانت تستوعب 100 فرد، فعليها أن تستقبل 25 فقط من العملاء فى المرحلة الأولى وهذا تحرك تدريجى.









وأشار إلى أن الفنادق بدأت منذ فترة بـ 25% حتى وصلت الآن إلى 50% بعد تقييم الوضع وعودة النشاط الاقتصادى فيها، وإذا استمرت بصورة جيدة ستتم زيادة نسب الإشغال فيها.