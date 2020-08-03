AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المصريون يبهرون العالم.. شاهد| دعوة فرح مصنوعة من الكمامة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:31 م
دعوة افراح
دعوة افراح
Advertisements
ياسمين سامي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لدعوى حفل زفاف مكتوبة علي كمامة طبية كنوع من الاختلاف والتميز في ظل ما شهدته دول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد وارتداء جميع المواطنين للكمامة.

وظهر في الصور مجموعة من الكمامات مطوية للداخل وعند فتحها تجد دعوة حضور حفل زفاف مكتوبة باللون الأسود حتي يتمكن المدعوون من قراءتها علي الأرضية البيضاء للكمامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن إن من يوم 27 يونيو، سيتم إعادة فتح المطاعم والمقاهى والنوادى الرياضية ومراكز الشباب، منوها إلى أن المقاهى والمطاعم تبدأ بنسبة 25% من طاقة استيعابها.


وأضاف "مدبولى"، في خلال كلمته أن المنشأة إذا كانت تستوعب 100 فرد، فعليها أن تستقبل 25 فقط من العملاء فى المرحلة الأولى وهذا تحرك تدريجى.


وأشار إلى أن الفنادق بدأت منذ فترة بـ 25% حتى وصلت الآن إلى 50% بعد تقييم الوضع وعودة النشاط الاقتصادى فيها، وإذا استمرت بصورة جيدة ستتم زيادة نسب الإشغال فيها.


المصريون يبهرون العالم.. شاهد| دعوة فرح مصنوعة من الكمامة
المصريون يبهرون العالم.. شاهد| دعوة فرح مصنوعة من الكمامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي: فتح المقاهي والكافيهات اعتبارا من السبت 27 يونيو.. فيديو

عودة تدريجية للحياة الطبيعية .. أبرز قرارات مجلس الوزراء المقرر بدء تطبيقها السبت المقبل |شاهد

اقتصادي: إعادة فتح الحياة يعيد جزءا كبيرا من العمالة غير المنتظمة

بدون إجراءات احترازية .. إقامة حفل زفاف في أحد شوارع صفط اللبن.. فيديو

بالتنورة وبدون كمامات .. حفل زفاف في شارع العريش بفيصل.. فيديو

كيف استعدت المقاهي لاستقبال روادها غدا؟.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

في آخر أيام عيد الأضحى .. اعرف سعر العملات الأجنبية 3-8 -2020

بعد ارتباط 16 سنة.. زواج أصغر رئيسة وزراء في العالم

سحب الملفات ٤ أغسطس.. قبول دفعة جديدة من الطلبة بالمدارس العسكرية الرياضية

7 مواقف تكشف عن الوجه الحقيقي لمرتضى منصور

ماذا يفعل من فاتته الصلاة ودخل وقت صلاة جديدة؟.. دار الإفتاء تجيب

وقف الطيران ومنع دخول البلاد.. تفاصيل 48 ساعة ساخنة بين مصر والكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. جوجل تكشف عن Pixel 4a.. تعرف على المواصفات والسعر..صور

يقوي المناعة ويمنع الجلطات .. جمال شعبان ينصح بتناول نوعين من العصائر يوميا

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر