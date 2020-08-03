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مرأة

نشرة المرأة والصحة| كورونا ينخفض في الموصلات.. فوائد المانجو.. إطلالات نرمين الفقي بالمايوه

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر

نشر موقع صحيفة Daily mail البريطانية ، تقريرًا أكدت فيه أن البيانات الجديدة تشير إلى أن نسب الإصابة بالفيروس التاجي في وسائل النقل العام أقل احتمالا بكثير مما كان يُخشى من قبل في ذروة تفشي الفيروس خلال الشهور الماضية . 



فوائد بالجملة .. المانجو تساعد على رفع المناعة

أثبتت الدراسات أن  المانجو مغذية ومليئة بالفوائد الصحية مثل تحسين المناعة وصحة الجهاز الهضمي والبصر ، وكذلك انخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.


بالبوركيني .. شاهد إطلالات نيرمين الفقي على البحر


شاركت نرمين الففي، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. بإطلالة جريئة.

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