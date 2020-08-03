نشرة المرأة والصحة| كورونا ينخفض في الموصلات.. فوائد المانجو.. إطلالات نرمين الفقي بالمايوه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:نشر موقع صحيفة Daily mail البريطانية ، تقريرًا أكدت فيه أن البيانات الجديدة تشير إلى أن نسب الإصابة بالفيروس التاجي في وسائل النقل العام أقل احتمالا بكثير مما كان يُخشى من قبل في ذروة تفشي الفيروس خلال الشهور الماضية .أثبتت الدراسات أن المانجو مغذية ومليئة بالفوائد الصحية مثل تحسين المناعة وصحة الجهاز الهضمي والبصر ، وكذلك انخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.شاركت نرمين الففي، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. بإطلالة جريئة.