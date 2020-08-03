فوائد بالجملة .. المانجو تساعد على رفع المناعة

أثبتت الدراسات أن فاكهة المانجو مغذية ومليئة بالفوائد الصحية مثل تحسين المناعة وصحة الجهاز الهضمي والبصر، وكذلك انخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
ووفقا لموقع healthline المانجو منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالعناصر الغذائية خاصة فيتامين سي ، الذي يساعد على المناعة، وامتصاص الحديد والنمو.
وتحتوي المانجو على أكثر من اثني عشر نوعًا مختلفًا من البوليفينول بما في ذلك المنغيفرين ، وهو قوي بشكل خاص وتعمل مادة البوليفينول كمضادات للأكسدة داخل جسمك.
وتعد المانجو مصدرًا جيدًا للفولات والعديد من فيتامينات ب ، بالإضافة إلى الفيتامينات أ ، ج ، ك ، هـ ، وكلها تساعد على تعزيز المناعة.
وبها إنزيمات هضمية وماء وألياف غذائية ومركبات أخرى تساعد جوانب مختلفة من صحة الجهاز الهضمي، كما تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجيفرين المضاد للأكسدة ، وكلها تدعم وظيفة القلب الصحية.
ووفقا لموقع healthline المانجو منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالعناصر الغذائية خاصة فيتامين سي ، الذي يساعد على المناعة، وامتصاص الحديد والنمو.
وتحتوي المانجو على أكثر من اثني عشر نوعًا مختلفًا من البوليفينول بما في ذلك المنغيفرين ، وهو قوي بشكل خاص وتعمل مادة البوليفينول كمضادات للأكسدة داخل جسمك.
وتعد المانجو مصدرًا جيدًا للفولات والعديد من فيتامينات ب ، بالإضافة إلى الفيتامينات أ ، ج ، ك ، هـ ، وكلها تساعد على تعزيز المناعة.
وبها إنزيمات هضمية وماء وألياف غذائية ومركبات أخرى تساعد جوانب مختلفة من صحة الجهاز الهضمي، كما تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجيفرين المضاد للأكسدة ، وكلها تدعم وظيفة القلب الصحية.