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تكات وأسرار تخزين المانجا دون تغيير في لونها وطعمها لمدة عام كامل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
ريهام قدري
تعتبر المانجا من الفواكة الصيفية التي يعشقها الكثير ويهتم بتناولها الكبير والصغير، ويعتبر تخزين المانجو من أساسيات البيوت المصرية حيث تحرص كل ربة منزل علي تخزين المانجا لتقديمها عصائر في غير موسمها.

وإذا كنتي تحاولين تخزين المانجا يمكنك أن تتعرفي علي الطرق وأفضل نوع مانجا للتخزين دون تغيير في لونها وطعمها وقدمت الشيف مني الهلالي الطريقة الاحترافية لتخزين وحفظ المناجا لمدة سنة كاملة.

قبل التخزين أفضل الأنواع للتخزين هي المانجا النعومي حيث إنها ذات حجم كبير وقشرة رقيقة وبذرة ضعيفة مما يجعلها الأفضل في الحصول علي لحم المانجا دون إهدار في القشرة أو البذرة.

أما عن طريقة الحفظ والتخزين دون تغيير في اللون والطعم فتكون من خلال إخلاء المانجا النعومي من البذر والقشرة وتقطيعها قطع كبيرة ورش عليها ملعقة من السكر لتكون مادة حافظة تحفظها دون تغيير.

ثم عليكي تقسيم المانجا المخلية في أكياس منفصلة وكل كيس يكون متساويا وعند استعماله يضاف إليه الماء والسكر في الخلاط.

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