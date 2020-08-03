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أخبار العالم

995 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا فى تركيا خلال 24 ساعة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الاثنين، تسجيل 995 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التركية إلى شفاء 1003 مصابين من فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 217 ألفا و497.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 233.851 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5 آلاف و747.

وأشارت تقارير إعلامية إلى استمرار التكتم التركي على عدد الإصابات والوفيات الحقيقية بفيروس كورونا، فيما يتم ممارسة سياسات قمعية ضد الفرق الطبية التي تكشف عن أي تفاصيل بشأن هذا الأمر.

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