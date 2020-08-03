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برلمان

دفاع البرلمان: نستخدم سياسة النفس الطويل للتفاوض في أزمة سد النهضة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:54 م
كمال عامر
كمال عامر
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ماجدة بدوي
قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الري اليوم اعتراض مصر على  الاجراء الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة دون التشاور مع دول المصب جاء نتيجة أن هذه الأنهار أنهار دولية ولها حقوق وواجبات واتفاقيات تختلف تماما عن الأنهار الداخلية الخاصة بدولة معينة تفعل فيه ما تريد.


وأضاف عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن جميع الدول تؤيد موقف مصر والسودان من ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، لافتا الى أنه لابد من التنسيق بين الدول الثلاث وإذا اتخذت إثيوبيا موقفا أحاديا تجاه تشغيل السد فهذا إجراء غير قانوني ولن يوافق عليه مصر أو السودان ولن يكون فى صالح أثيوبيا.


وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مصر لن تستخدم القوة تجاه أفريقيا وقد أكد على ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا لن نستخدم القوة تجاه اثيوبيا، لان دول أفريقيا اشقاء، وأثيوبيا من دول حوض النيل ولا يليق أن نستدعي دول حوض النيل وأفريقيا حتى لو كنا نملك القوة ، ولكن نحاول استخدام سياسة النفس الطويل فى التفاوض والحلول السياسية والاتفاقيات الدولية بعيدا عن استخدام القوة .


وأعلنت وزارة الري اعتراض مصر على الاجراء الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب وذلك بعد اجتماع اليوم مع كل من السودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الافريقي وبحضور مراقبين دوليين وأكدت القاهرة أن هناك دلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل.


وتم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4، 5 أغسطس فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس.
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