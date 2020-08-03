لمساندة مرشحيه بـ الشيوخ.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا انتخابيا بـ الشرقي في كفر الشيخ

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم مؤتمرًا انتخابيًا فى قرية «الكفر الشرقي» بمركز الحامول؛ لدعم مرشحي الحزب بمجلس الشيوخ، و ذلك تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، الداعية لمساندة مرشحي الحزب فردى وقائمة وطنية، وتسخير كافة الإمكانيات لهم من أجل تحقيق النجاح.





وأكد المهندس عبد الحميد دمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية، وعضو مجلس النواب، على أهمية الحشد فى الانتخابات يومي 11و12 أغسطس الجاري، لافتًا إلى أنه فى حالة الحشد المطلوب، يمكن نجاح مرشحي الحزب من الجولة الأولى، وإنهاء الصراع مبكرًا.





وتحدث المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، عن ذكرياته فى مركز الحامول، وحبه وتقديره لقرية «الكفر الشرقي»، التى كانت من أهم مؤيديه، عندما كان نائبًا فى مجلس الشورى الأسبق، مطالبًا المواطنين بالحضور المكثف لممارسة حقهم الدستورى، بالإضافة إلي اختيار جميع مرشحى الحزب الثلاثة.





وأكد المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، على أهمية ودور كل مواطن محب لحزب مستقبل وطن، فى حشد مؤيديه لمرشحى الحزب الثلاثة، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن إنتخاب الثلاثى الفردى دون مواربة، بالإضافة إلي القائمة الوطنية، بما يؤكد الالتزام الحزبى الكامل.





من جانبهم أعرب مرشحو الحزب الذين حضروا المؤتمر، المهندس عز الدين جودة، والمهندس عبد السميع يوسف، وأشرف ممدوح عبد الونيس، واللواء حسن البحيرى، عن تفاؤلهم بالحضور المكثف لأهالي الحامول فى الانتخابات ومساندتهم كأفراد وقائمة وطنية.





حضر المؤتمر اللواء حسام خليفة سعدة، أمين الحزب بمركز الحامول، توفيق أبو أحمد، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، والمحاسب شوقى سالم، أمين التنظيم بمركز الحامول، والمهندس محمد الطباخ، المدير العام السابق بمصنع سكر البنجر بالحامول، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة والمركز .





ويأتى هذا فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية، الداعية لمساندة مرشحى الحزب، وتسخير كافة الإمكانيات لهم لتحقيق النجاح.