درع وسيف المنطقة.. إعلامية: "القاهرة - الرياض - دبي" خط أحمر ضد الاحتلال العثماني الفارسي

دحضت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الشائعات التى يتداولها الذباب الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى والتغريدات المسمومة ضد كل من مصر والسعودية والإمارات.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحملات الممنهجة ضد هذه الدول تزايدت فى الفترة الأخيرة بعد الجهود المصرية فى ليبيا ووقف التعدى التركى السافر على أراضيها، ووقوف الإمارات والسعودية فى وجه المؤامرات التركية ضد المنطقة التى يقف وراءها أردوغان وخونة الداخل والخارج من العناصر الإخوانية الإرهابية وكتائب عزمى بشارة والموالين لملالى طهران، مشيرة إلى أن انهيار الاقتصاد التركي وراء هذه الحرب الشعواء ضد مصر والسعودية والإمارات، مؤكدة أن خط القاهرة الرياض أبوظبي خط أحمر من يقترب يحترق فهم يمثلون درع وسيف المنطقة ضد الاحتلال العثمانى الفارسي.

ولفتت الرشيد، إلى أن حالة الهياج التى يمر بها جماعة الإخوان الإرهابية بداية لانهيارهم، متوقعة زوالهم من المنطقة العربية بنهاية العام الجاري 2020 وفق المؤشرات الحالية.

ووجهت الرشيد، رسالة شديدة اللهجة للنائبة الكويتية صفاء الهاشم ردًا على هجومها المتواصل ضد مصر وشعبها قائلة: ماذا تريدين يا صفاء من المصريين ولصالح من تنفذين الأجندة الخسيسة .. اكرمينا بصمتك .. فكينا من شرك .. واللى مو عاجبه يطق الباب".

وطالبت الإعلامية الكويتية، ولى العهد الكويتى الذى يتولى رعاية وأمور البلاد حاليا نيابة عن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحين شفائه وعودته سالما للبلاد، بمراجعة أمور مجلس النواب الكويتى الذى يخرج منه أصوات نشاز ضد مصر على شاكلة صفاء الهاشم وينتهجون مسار الهجوم ضد الشعب المصري.