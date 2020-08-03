باسم حلقة يوضح الأنشطة السياحية في ظل أزمة كورونا.. فيديو

كشف الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، عن الأنشطة السياحية في ظل أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا في مصر.





وقال حلقة ، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إن السياحة تأثرت بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن توقف السياحة لأكثر من 100 يوم تسبب في خسائر كبيرة للقطاع السياحي ومشاكل اقتصادية بالغة للعاملين في هذا القطاع.





وأشار إلى أن وزارة السياحية ابتداءً من منتصف شهر يونيو، قامت بفرض بعض الاجراءات الاحترازية على من يرغب من الفنادق في عودة النشاط السياحي.





وأضاف الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن عدد كبير من العاملين في القطاع السياحي تم تسريحهم، والبعض الآخر انخفض دخله لأقل من النصف.

وتابع الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة السياحية، صرفت بعض المساعدات للمؤمن عليهم في القطاع السياحي، ولكن هذا الأمر لم يكن كافيًا.



