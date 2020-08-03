مستشار الرئيس اللبناني يرد على أسباب استقالة وزير الخارجية

نفى رفيق شلالا مستشار الرئيس اللبناني، أن يكون هناك اسباب وراء استقالة وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي.





وأكد شلالا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، أن قبول الاستقالة ينم عن رغبة رئيس الجمهورية بعدم حصول أي أزمات، ولم يكن هناك أسباب للاستقالة بقدر أنها حالة عامة، فضل فيها مغادرة الحكومة.





وقال رفيق شلالا:" لم يكن هناك سببا معينا، لكن ناصيف حتي رأى أنه لا يستطيع أن يكمل في هذه الأجواء".





وتابع مستشار الرئيس اللبناني، أنه فاجأ المسئولين برغبته بالاستقالة أمس، وعدد اليوم أسباب الاستقالة في بيان، وكانت ردة الفعل سريعة، حيث قبلت استقالته وتم تعيين شربل وهبة خلفا له، لافتا إلى أن حتى هو أفضل من تقلد وزارة الخارجية.