AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار الرئيس اللبناني يرد على أسباب استقالة وزير الخارجية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:51 م
لبنان
لبنان
Advertisements
عادل نصار
نفى رفيق شلالا مستشار الرئيس اللبناني، أن يكون هناك اسباب وراء استقالة وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي. 

وأكد شلالا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، أن قبول الاستقالة ينم عن رغبة رئيس الجمهورية بعدم حصول أي أزمات، ولم يكن هناك أسباب للاستقالة بقدر أنها حالة عامة، فضل فيها مغادرة الحكومة.

وقال رفيق شلالا:"  لم يكن هناك سببا معينا، لكن ناصيف حتي رأى أنه لا يستطيع أن يكمل في هذه الأجواء".

وتابع مستشار الرئيس اللبناني، أنه فاجأ المسئولين برغبته بالاستقالة أمس، وعدد اليوم أسباب الاستقالة في بيان، وكانت ردة الفعل سريعة، حيث قبلت استقالته وتم تعيين شربل وهبة خلفا له، لافتا إلى أن حتى هو أفضل من تقلد وزارة الخارجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتجاجا على الأداء الحكومي.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته من الحكومة

بعد استقالته المفاجئة.. وزير الخارجية اللبناني يصدر بيانا حول تخليه عن منصبه

رئيس حكومة لبنان يقبل استقالة ناصيف حتي.. ويبحث تعيين وزير خارجية جديد

الرئاسة اللبنانية: تعيين شربل وهبة وزيرا جديدا للخارجية

تعيين السفير شربل وهبة وزيرا لخارجية لبنان

تعيين شربل وهبة وزيرا جديدا للخارجية في لبنان

ترشيحاتنا

دفاع البرلمان: نستخدم سياسة النفس الطويل للتفاوض في أزمة سد النهضة

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون

أخبار الفن .. حمو بيكا يتعرض لحادث .. في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته

العثور على رجل ميت منذ 5 سنوات يمشي في الغابة

إنتاج ملايين الجرعات شهريا.. روسيا تنتج لقاحا فعالا لعلاج فيروس كورونا

مصر مش أبله أطاطا يا عديم الفن.. ليلى عز العرب تنتقد نحات تمثال "مصر تنهض"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر ملموم ومكياج حاد .. ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة.. شاهد

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون

يشبه الشلل الدماغي| صداع الآيس كريم.. أسبابه وأعراضه