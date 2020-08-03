رئيس حكومة لبنان يقبل استقالة ناصيف حتي.. ويبحث تعيين وزير خارجية جديد

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم الإثنين، قبول استقالة وزير الخارجية "ناصيف حتي".





وأوضح حسان دياب أنه يبحث خيارات تعيين وزير جديد.





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وقدم وزير الخارجية اللبناني "ناصيف حتي" استقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء حسان دياب، احتجاجا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي.





وقال الإعلام اللبناني إن الاستقالة تفتح الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة بعد أن سربت مصادر حكومية أن البحث بدأ أمس عن بديل لناصيف حتي.





وكانت تقارير قد ذكرت أن أسباب الاستقالة تتعلق باستبعاده من الاجتماعات التي أجريت مع نظيره الفرنسي "جان إيف لودريان" الذي زار بيروت مؤخرًا.





يذكر أن لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، حيث خرج اللبنانيون إلى الشوارع في أكتوبر الماضي في احتجاجات عارمة أدت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري.