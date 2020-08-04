AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكيلو بـ18 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والكتاكيت والأرانب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
يقدم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومنها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء  4 أغسطس 2020.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 21 و22.50 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 27 و27.50 جنيه، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 38.50 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 18 إلى 18.50 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الابيض بين 7.50 و9 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.


وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 27 و28 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 38 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 14 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار يصل إلى 32 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24.50 جنيه.

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم  16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط والكتاكيت

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب والكتاكيت

الكيلو بـ 24 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب

انخفاض كبير.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب

الكيلو بـ 22 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والكتاكيت

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. أول ظهور لـ فيدرا على الشاشة العربية مع مصطفى قمر في كليب سكة العاشقين.. وشقيقها تزوج من أنغام

فيديو جراف.. كواليس جديدة عن حياة رشدى أباظة دنجوان السينما المصرية

مرتضى منصور يعلن موعد افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد نجلها عبر السوشيال ميديا

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

يجعل أيامك سعادة وصحة.. أحلام الشامسي تهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

أمام أبنائه.. رجل يضرم النيران في زوجته بالجزائر

بعد صورها على الشاطئ.. زينة عاشور توجه رسالة لابنتها كنزي عمرو دياب