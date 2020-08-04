موجز السوشيال ميديا: أغنية جديدة لـ عمر كمال وشاكوش.. رسالة مؤثرة من إيمي طلعت زكريا لوالدها الراحل

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها البوستر الرسمى لفيلم "صاحب المقام" للفنان آسر ياسين والفنانة يسرا.

















وأظهرت الصورة مكتوب عليها: "اذا كان الولد بيشيل اسم ابوه؛ فالبنت بتشيل أبوها نفسه".













نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر في الصورة وهو يجلس أمام سيارته،













نشر المطرب أحمد جمال فيديو جديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.













وظهر في الفيديو رفقة مطرب المهرجانات "حسن شاكوش" وهما يسجلان أغنية جديدة.