ضعي الليمون في الميكروويف لدقائق لسبب سيدهشك



يمكنك بمكونات طبيعية من مطبخك صنع منظفات طبيعية بدون مواد كيميائية قاسية تخلصك من الدهون العنيدة في المطبخ، وتنظيف الأجهزة، فهي بدائل رائعة لجميع منظفات المطبخ والحمام.









للتخلص من دهون أواني الطهي .. يمكنك مزج 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل مع بضعة لترات من الماء الساخن هو كل ما تحتاجه لتلميع أصعب الدهون فى المطبخ أيضا











لتنظيف البلاط والمايكروويف .. استخدمي الليمون فهو مطهر ممتاز يمكنه إزالة الزيوت والأوساخ والصابون من البلاط.علاوة على ذلك، فهو يحمي الأسطح من نمو العفن ، كما أنه معطر طبيعي للهواء إنه بديل رائع لجميع منظفات المطبخ والحمام.



يمكن استخدام الليمون في مسح لوح تقطيع السمك أو اللحم لتعقيمه والتخلص من الروائح الكريهة.





ويمكنك استخدامه أيضًا فى سكب 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون في 400 مل من الماء وضعه في الميكروويف لمدة 10 دقائق على درجة عالية. سوف ينظف الميكروويف بالكامل من الداخل ويمكنك بسهولة إزالة الصدأ من الصنبور.

