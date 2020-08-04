5 حيل سريعة للتخلص من بق الفراش

حيل سريعة تساعدك على التخلص من بق الفراش إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع برايت سايد









1. استخدام مجفف الشعر.







يمكن للحرارة أن تساعد في قتل بق الفراش ويمكنك تشغيل مجفف الشعر على درجة حرارة عالية فلا يسبب مجفف الشعر الحسايبة مثل العلاجات الأخرى.

2. جففى ملابسك على نار عالية





3. رش بعض هلام السيليكا.

4. احفظ الغسيل في أكياس بلاستيكية.





يمكن أن يساعد الاحتفاظ بملابسك في أكياس بلاستيكية أثناء وجودك في المنزل على منع بق الفراش من الدخول إليها.

5. اصنعى رذاذ الخل









يمكنك ضنع رزاز اخر عن طريق خلط الفلفل الحار والأوريجانو والزنجبيل واستهداف المناطق المصابة. رائحة الأوريجانو القوية ، جنبًا إلى جنب مع التوابل الفلفل والزنجبيل ، ستقضي على بق الفراش

حتى إذا كانت ملابسك جديدة تمامًا من المتجر ، تأكد من غسلها وتجفيفها على نار عالية و يمكن أن يساعد ذلك في قتل بق الفراش المختبئ في ملابسك. حاولى التأكد من القيام بذلك بانتظام مع جميع ملابسك.هل تعرفين تلك العبوات الصغيرة من هلام السيليكا التي تأتي مع أحذية وملابس جديدة وحتى مع بعض المواد الغذائية؟ احفظيها ويمكنك استخدامها للتخلص من بق الفراش.يحتوي الخل على حمض أسيتيك الذى يمكنك استخدامه لصنع رذاذ لقتل بق الفراش. املأ زجاجة رذاذ فارغة بالخل الأبيض ويرش البق مباشرة. بالإضافة إلى ذلك ، انقعى المناطق المصابة التي يمكن أن تدخل فيها الآفات إلى منزلك بسهولة بالخل الأبيض.