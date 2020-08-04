AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 حيل سريعة للتخلص من بق الفراش

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:12 ص
بق الفراش
بق الفراش
Advertisements
لمياء الياسين

حيل سريعة تساعدك على التخلص من بق الفراش إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع برايت سايد


1. استخدام مجفف الشعر.

 يمكن للحرارة أن تساعد في قتل بق الفراش ويمكنك تشغيل مجفف الشعر على درجة حرارة عالية فلا يسبب مجفف الشعر  الحسايبة  مثل العلاجات الأخرى.

2.  جففى ملابسك على نار عالية

حتى إذا كانت ملابسك جديدة تمامًا من المتجر ، تأكد من غسلها وتجفيفها على نار عالية و يمكن أن يساعد ذلك في قتل بق الفراش المختبئ في ملابسك. حاولى التأكد من القيام بذلك بانتظام مع جميع ملابسك.

3. رش بعض هلام السيليكا.

هل تعرفين تلك العبوات الصغيرة من هلام السيليكا التي تأتي مع أحذية وملابس جديدة وحتى مع بعض المواد الغذائية؟ احفظيها ويمكنك استخدامها للتخلص من بق الفراش.

4. احفظ الغسيل في أكياس بلاستيكية.

 يمكن أن يساعد الاحتفاظ بملابسك في أكياس بلاستيكية أثناء وجودك في المنزل على منع بق الفراش من الدخول إليها.

5. اصنعى رذاذ الخل

يحتوي الخل على حمض أسيتيك الذى  يمكنك استخدامه لصنع رذاذ لقتل بق الفراش. املأ زجاجة رذاذ فارغة بالخل الأبيض ويرش البق مباشرة. بالإضافة إلى ذلك ، انقعى المناطق المصابة  التي يمكن أن تدخل فيها الآفات إلى منزلك بسهولة بالخل الأبيض.

يمكنك ضنع رزاز اخر عن طريق خلط الفلفل الحار والأوريجانو والزنجبيل واستهداف المناطق المصابة. رائحة الأوريجانو القوية ، جنبًا إلى جنب مع التوابل الفلفل والزنجبيل ، ستقضي على بق الفراش.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في لمح البصر وبدون مبيدات.. تخلصي من الحشرات في منزلك

من مجفف الشعر للشفرة.. 4 طرق بسيطة لإزالة الملصقات من زجاج السيارة

ترشيحاتنا

6 حقائق خطيرة عن آخر لقاح ينتظره العالم لـ علاج مصابي كورونا

التعليم تحسم الجدل: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا .. وشوقي يوجه كلمة عبر السوشيال ميديا لتهنئة الأوائل

الكمامة كانت رفيقتي.. أمل عرفة تُصاب بفيروس كورونا

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون

برلماني لمنظمة الصحة العالمية: كورونا ينحسر.. والأرقام ما تكدبشى

نجم الزمالك يكتب روشتة فوز الفريق أمام المصري الخميس المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن لامبورجيني إيسينزا SCV12 بمحرك V12 الخارق .. صور

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور