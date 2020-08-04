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ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتخب الشيوخ

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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نحن على  بعد أيام من  التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ .. لذا وجب علي كل مصري وطني المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته لمن يستحقه مع الالتزام  بالمظهر المشرف الذي عهدناه من المصريين في كل عرس ديمقراطي وحث كل من له حق التصويت  الذهاب إلى لجنته واختيار من يمثله في مجلس الشيوخ و حث الجميع على المشاركة بقوة.
 

يجب على كل  مواطن مصري  ضرورة  المشاركة الفعالة في الانتخابات من أجل نجاح التجربة الديمقراطية التي تشهدها مصر واستكمال ما تحقق في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر، ومشاركة المواطنين في انتخابات الشيوخ حق أصيل لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال ويجب التمسك بهذا الحق السياسي الذي يؤثر على مستقبل المواطن بشكل خاص، والوطن بشكل عام. والظهور أمام  العالم أن الشعب المصري يحرص كل الحرص على وطنه ويشارك في الحياة السياسية بقوة لصالح الوطن .


لذا وجب علينا أن ندعم المجتهد حتى يعلم ويطور ويمضي بالبلاد قدما نحو كل جميل . ولنبدأ من مجلس الشيوخ  ..فلنحسن اختيار المرشحين..ونعدل فى فرص الدعاية والتمكين ونتواصل بالشفافية مع المنتخبين والناخبين ..ليحسن الاختيار ويعلو الاداء وترقى البلاد. 
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