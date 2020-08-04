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برلمان

الحصانات الخاصة.. تشريعية النواب توافق على تعديل اتفاق المنظمة الدولية للهجرة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:21 م
تشريعية البرلمان
تشريعية البرلمان
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فريدة محمد
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ،على طريقة اقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤١٥لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ٢١ مايو لعام ١٩٩٥ بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر والموقع فى القاهرة بتاريخ ٤ مايو لعام ٢٠٢٠ وذلك مع التحفظ لشرط التصديق .

جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون .وتتضمن مادة وحيدة وتنص "ووفق على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ٢١ مايو ١٩٩٥ بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر ،والموقع فى القاهرة بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٠ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووفقا للتعديل تظل سائر أحكام ومواد الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرةبشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر سارية باستثناء ماتم تعديله طبقا لهذا التعديل .ولايؤثر الاتفاق أو التعديل على المزايا والحصانات التى تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية .ويدخل تعديل الاتفاق حيز النفاذ من أخر توقيع للطرفين عليه.
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