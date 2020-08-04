صدى البلد يلتقي بـ الأولى علمي علوم مكرر بالثانوية العامة: سألتحق بطب عين شمس ومثلي الأعلى زويل ويعقوب

قالت الطالبة شهد محمد شديد الاولى مكرر على الثانوية العامة علمى علوم بمجموع 410 درجات انها سوف تلتحق بكلية الطب عين شمس لتحقيق حلمها بدراسة الطب.













وأعربت شهد عن سعادتها لحصولها على المركز الاول مكرر على مستوى الجمهورية قائلة "هذا من فضل ربى علىّ وبجهود اساتذتي ودعم اسرتى.





وأشارت الى انها لم تتوقع حصولها على المركز الاول مكرر حيث كانت متوقعة ان تكون من الاوائل فقط.





وأضافت شهد خلال لقائها بصدى البلد ان مثلها الاعلى الدكتور احمد زويل والدكتور مجدى يعقوب وانها سوف تستكمل رسالتها العلمية للالتحاق مع شقيقها ابراهيم بكلية الطب جامعة عين شمس.





من جانبه قال محمد شديد مدرس رياضيات ثانوى ان شهد كانت متفوقة منذ صغرها حيث حصلت على المركز الاول على مستوى الجمهوريه فى سنة ثالثة ابتدائى والمركز الثانى على مستوى المحافظة فى ثالثة اعدادى والمركز الاول على الصفين الاول والثانى الثانوى.





وأشار الى ان شهد كانت تهتم بدروسها والمذاكرة طوال اليوم.



