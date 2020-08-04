ذبح 73 رأس ماشية وتوزيعها على 10 آلاف أسرة من الحالات الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أنه تم ذبح ٧٣ رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مقدمة من عدد من الجمعيات الخيرية، وذلك لتوزيعها على عدد ١٠ آلاف أسرة من الحالات المستحقة.





وأوضح أن الجمعيات المشاركة في الدعم هي مؤسسة مصر الخير بعدد ٥٠ رأس ماشية، وجمعية الأورمان بعدد ١٣ رأس، وجمعية مسجد الدكتور مصطفي محمود بعدد ١٠ رؤوس.









وقدم الزملوط الشكر لكافة شركاء التنمية من جمعيات أهلية ورجال أعمال ، مشيدا بتعاونهم المستمر في دعم الخطط التنموية للمحافظة في مختلف المجالات ، خاصة مجال تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في القرى والمناطق الأكثر احتياجا والتي تتطلب مزيدا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.





من جانبة أكد محمد العديسي مدير عام مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة بأن الأضاحي تم ذبحها بالمجازر المعتمدة بالمحافظة وتم توزيع لحومها علي المواطنين المستحقين المسجلين ضمن منظومه المعاش الضماني وبرنامج تكافل وكرامه والحالات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والاسر الأولى بالرعاية.