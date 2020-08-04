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اقتصاد

النشرة الاقتصادية اليوم.. المالية تعلن الفاتورة الإلكترونية إجبارية نوفمبر المقبل.. الصادرات الغذائية تنمو رغم الظروف الاستثنائية.. والبورصة في أولى جلساتها بعد العيد تربح 4.3 مليار جنيه

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:31 م
النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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قسم الاقتصاد
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الثلاثاء الرابع من اغسطس 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، التي جاء في مقدمتها.. ارتفاع اسعار الذهب 9 جنيهات ..البورصة تربح 4.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم ..المالية تعلن الفاتورة الالكترونية اجبارية نوفمبر المقبل .

الذهب يواصل ارتفاعه و يسجل 9 جنيهات زيادة فى الجرام الواحد


ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، أول أيام العمل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بنحو 9 جنيهات؛ مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية.

عقب العيد.. أسعار الذهب ترتفع 9 جنيهات دفعة واحدة

فى اولى جلساتها بعد العيد البورصة تربح 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.748 مليار جنيه.

البورصة تنهى تعاملات اليوم بارتفاع جماعى لمؤشراتها وتربح 4.3 مليار جنيه

المالية تكامل الانظمة الالكترونية بالوزارة يونيو2021

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتة إلى أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو ٢٠٢١، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية إجبارية فى نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية

الصادرات الغذائية تنمو رغم الظروف الاستثنائية

أكد المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تغلبت على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا لتستعيد النمو الإيجابي بنهاية النصف الأول من عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 1.8 مليار دولار محققة نسبة نمو إيجابي 2.2% بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020 وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال نفس الفترة

%2.2 نسبة نمو إيجابي.. 1.8 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية

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