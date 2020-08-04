%2.2 نسبة نمو إيجابي.. 1.8 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية

أكد المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تغلبت على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا لتستعيد النمو الإيجابي بنهاية النصف الأول من عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 1.8 مليار دولار محققة نسبة نمو إيجابي 2.2% بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020 وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال نفس الفترة.









وقال برزى: "بلغت صادرات شهر يونيو 2020 قيمة 337 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية بين أشهر النصف الأول من 2020، ويأتي هذا التحسن الإيجابي ليعدل القيم السلبية التي تحققت خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2020".









وأضاف أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 983 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2020 محققة نسبة نمو بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 257 مليون دولار وبنسبة 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 198 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 88 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 268 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.









وتابع: "أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أشهر النصف الأول من عام 2020، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 172 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%، يليها ليبيا بقيمة 97 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 5%، والأردن بقيمة 89 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 4%، والجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 112%، وأمريكا بقيمة 88 مليون دولار، واليمن بقيمة 76 مليون دولار، والإمارات بقيمة 74 مليون دولار، والعراق بقيمة 58 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 54 مليون دولار، وفى المركز العاشر دولة المغرب بقيمة 51 مليون دولار".









واستطرد: "نأمل في مزيد من النمو لصادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة التي ما زالت متأثرة بتبعات تفشى فيروس كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها أغلب دول العالم للحد من انتشار الفيروس، وكذا عدم الانتظام الكامل للخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النقل".









وقال: "نفخر بالدور الكبير الذي لعبته الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة الماضية، حيث أدت وما زالت تؤدى دورها والتزاماتها الدولية في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد".